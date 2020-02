Illa ampliarà els espais sense fum i apujarà les taxes al tabac

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar ahir que aquesta legislatura s'elaborarà un Pla Integral de Reducció del Tabaquisme, en el qual, entre altres mesures, es contemplarà l'ampliació dels espais sense fum a cotxes o espais esportius a l'aire lliure, o la pujada de la fiscalitat al tabac i als productes relacionats amb el tabac, com per exemple els cigarrets electrònics.

Illa va fer aquest anunci durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat de Congrés dels Diputats, on ha recordat que el tabaquisme és la primera causa evitable de malaltia, invalidesa i mort prematura al món, i s'estima que a Espanya cada any moren més de 50.000 persones per patologies derivades de l'tabac.

A més, i malgrat els «avenços» que hi ha hagut en els últims anys, Illa va lamentar «l'elevada prevalença de consum de tabac entre la població jove i les dones», per la qual cosa va recordar que una de les primeres reunions que va concertar des que és ministre de Sanitat va ser amb les societats i associacions especialitzades en la prevenció i control del tabaquisme. Per això, el ministre de Sanitat va anunciar que el Govern presidit per Pedro Sánchez elaborarà un pla, en què espera que participin altres ministeris i la resta d'administracions, en el qual es garantirà el compliment dels espais existents sense fum contemplats en l'actual llei del tabac, que també es pretén modificar per ampliar aquests espais sense fum.

Illa també va informar que l'Executiu estudiarà les noves formes de fumar amb la finalitat que la regulació s'equipari a la que té el tabac. «Els estudis de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ens alerten dels riscos provocats per les substàncies químiques que utilitzen aquests productes. I, a més, aquestes noves formes de fumar són una via per la qual s'accedeix a el consum de cigarrets», va assenyalar.

Illa va avançar que s'analitzarà la introducció de l'empaquetat neutre del tabac, en la línia del que ja han fet altres països com França, i que s'ampliarà la fiscalitat sobre el tabac i els productes que hi estan relacionats. En concret, Illa va recordar que els preus del tabac a Espanya són «uns dels més baixos» d'Europa, amb un preu mitjà del paquet d'aproximadament cinc euros.