La incertesa per la malaltia porta l'Ibex espanyol a perdre la cota dels 9.000 punts en caure el 3,55%

L'Ibex 35 va perdre la cota dels 9.000 punts per primera vegada des de l'octubre després de caure el 3,55% a la sessió pel temor dels efectes del virus de Wuhan i el seu avanç per Europa i els Estats Units. El selectiu va tancar la jornada borsària en els 8.985,9 punts, de manera que acumula una caiguda setmanal del 9,11%, tot i haver agafat aire dimecres en avançar el 0,71%. La por a l'avanç de la malaltia i el seu impacte en l'economia van provocar una situació d'incertesa en els mercats internacionals.

Bank of America va retallar dues dècimes les seves previsions de creixement per a Espanya per a aquest any, fins a l'1,4% d'avanç del PIB, i una dècima per al 2021, quan l'economia espanyola creixerà l'1,5%, després d'assumir que hi haurà una «pèrdua permanent d'activitat» a causa del virus.

A Espanya, l'únic valor que va tancar en «verd» va ser MásMóvil, mentre que els descensos més pronunciats els van protagonitzar IAG (8,85%), Bankia (-5,54%), Mediaset (-5,08%), Arcelor Mittal (-4,81%), Meliá (-4,69%), Grífols (-4,6%), Mapfre (-4,35%), BBVA (-4,1%) i Amadeus (-4,09 %).



Caigudes a totes les borses

La resta de borses europees van presentar comportaments similars, amb caigudes del 3,49% a Londres, del 3,32% a París, del 3,19% a Frankfurt i del 2,66% a Milà. El preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, va retrocedir fins als 51,71 dòlars, mentre que el de Texas es col·locava en els 46,76 dòlars. Així mateix, la prima de risc espanyola es va mantenir en 75 punts bàsics.

Per altra banda, davant les restriccions de mobilitat que imposa el virus de Wuhan i la possibilitat que la situació empitjori, molts governs i empreses busquen fórmules com el teletreball per mantenir l'activitat i ajudar els sectors més afectats a superar la crisi.



Mesures a la Unió Europea

La CE va anunciar que es planteja adoptar «un cert nombre de mesures» per donar suport als sectors econòmics més afectats per la malaltia. «És molt aviat per parlar, estem finalitzant-les, però sapigueu que estem mobilitzats i reactius», va explicar el comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton, en una roda de premsa posterior a la reunió de ministres de Competitivitat de la UE celebrada a Brussel·les.