La indústria del Bages tem que els efectes del coronavirus es notin a partir del mes que ve

L'emergència sanitària global pel coronavirus ja està tenint impacte en les empreses locals. De moment, com a mínim, «anímic», segons descriu el responsable de Recursos Humans de la planta santfruitosenca de la multinacional japonesa Denso, Alfonso Menor. Cap de les empreses consultades per aquest diari ha notat, fins ara, l'impacte econòmic de l'extensió del coronavirus sobre el seu negoci, però sí que es generalitza una situació d'alerta que, entre d'altres, està obligant a restringir els viatges, a incrementar els contactes per videoconferència i a preveure escenaris en cas que la crisi s'allargui.

De fet, la majoria d'empreses consultades compten que les conseqüències de l'esclat del coronavirus, especialment a Xina, on es va iniciar el focus de la malaltia amb milers ja de morts i greus restriccions a la mobilitat, es facin notar especialment a partir del mes de març, quan podrien veure's retallats els subministraments provinents del país asiàtic, la gran fàbrica del planeta.

D'entre les consultades, només l'empresa especialitzada en la fabricació de components electrònics Selba admet que ja té una data al calendari per començar a notar els efectes del coronavirus: a mitjan març hi ha una comanda xinesa d'un component electrònic que ja sap que no arribarà. L'empresa té quinze dies per trobar un subministrador que li pugui servir aquesta peça, sense la qual és inviable la cadena de producció, explica el seu responsable, Gabriel Prat. L'empresa haurà d'iniciar un procés de recertificació per garantir el subministrament des d'una planta no xinesa. Però no hi haurà problema, diu Prat.

En altres casos, tot i no tenir una data límit per afrontar les conseqüències empresarials del coronavirus, ja s'estan elaborant plans de contingència. Antoni Tachó, conseller d'Ausa, afirma que «la situació ha empitjorat una mica respecte a fa un parell de setmanes. No ens afecta directament, però les perspectives són més pessimistes ara. Per això hem buscat a Europa proveïdors d'alguns productes que fins ara compràvem a la Xina. En algun cas podríem tenir problemes per abastar-nos», reconeix Tachó.

Les comandes provinents de Xina que arriben ara, amb normalitat, a les empreses bagenques van ser fetes fa temps. El marge entre la comanda i el seu lliurament pot ser de quatre mesos, apunta Mar Alapont, de Masats. Per això es tem, en general, per les comandes pendents que haurien d'arribar a partir del mes que ve.

Ahir a la tarda, la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central celebrava una assemblea ordinària i el coronavirus va ocupar els primer minuts d'aquesta reunió, a preguntes de Regió7. En general, no hi ha alarma, però sí preocupació, tot i que es recela de l'elevada intensitat mediàtica de la malaltia. «Estranya el pànic que hi ha atesa la baixa mortalitat», deia Marc Vidal, de Vidaltech. Un punt de vista compartit per Elvira Garcia, gerent d'Inoxforma, que considera que l'alarma pel coronavirus no és la causa de la contenció econòmica actual, sinó només «la justificació, l'empenteta que faltava» per donar cos a una recessió que el sector empresarial ja fa temps que ensuma.

Alfonso Menor assegura que a Denso «tot està controlat», però «es fa un seguiment continu» de la situació per planificar alternatives si és necessari. «Tenim més de trenta empreses proveïdores de components, i de moment estem rebent totes les comandes. Vivim la situació amb incertesa per si s'allarga en el temps». Des de la central europea de Denso, als Països Baixos, ja s'han definit uns estàndards de comportament corporatiu que afecten principalment els viatges. «Els tenim totalment restringits, si no és molt necessari fer-ne algun perquè sigui impossible resoldre una qüestió per una altra via. Però l'ordre de fer el viatge l'hauria de fer la nostra presidència», diu Menor. On els controls sí que s'han accelerat és a les plantes italianes de la multinacional japonesa, afirma Alfonso Menor.

El cap de Recursos Humans de Denso Barcelona afirma que l'empresa no es planteja de moment el canvi de proveïdors, que, en tot cas, haurien de passar un cribratge per acollir-se als estàndards de certificació de la multinacional. «No fa la sensació que ara ho haguem de fer de pressa i corrents», diu Menor. Amb tot, l'empresa preveu la possibilitat que el submnistrament de Xina afecti clients de Denso, com Toyota o Volvo, un fet que, de retruc, tindria incidència a la planta del Bages.

Carel Lamers, director general de Raymond A. Tecniacero al Bages, confirma que «la situació no ha variat en les últimes setmanes, i de moment no ha afectat ni els subministraments ni la demanda. Però sí que s'han hagut de restringir els viatges». En la mateixa línia s'expressa Jordi Catllà, adjunt a direcció i responsable d'instal·lacions i producció d'Oliva Torras.

Per a la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, el que diferencia el moment present de fa tan sols unes setmanes és que «ara hi ha més alarma social». Més enllà, però, no pot quantificar-se aquest impacte en l'entorn dels negocis. «No tenim constància que les empreses tinguin problemes de subministraments», diu Gratacòs, «tot i que aquests problemes podrien començar d'aquí a poc». La presidenta cameral confirma que «quant als plans de contingència, algunes empreses han suspès viatges, i compren més a Europa en comptes de fer-ho a la Xina. També és cert que algunes empreses locals tenen avui més comandes». És el cas de Vidaltech, diu Marc Vidal, que ha hagut d'assumir les «urgències» d'alguns clients que han vist que no arribaven els seus components d'Àsia.

A la planta bagenca de Dayco de moment no hi ha afectacions, ja que tot el seu subministrament és europeu, explica el director general, Pere Gómez. Amb tot, el grup multinacional ha imposat restriccions als viatges a Àsia, tot i que no per Europa, diu Gómez. «Per a les properes sis setmanes no hi ha cap previsió d'afectació», assegura.