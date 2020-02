L'OMS alerta que «per salvar vides del virus cal actuar agressivament»

Un grup de persones passeja per Hong Kong amb màscares

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va recordar ahir que el Covid-19 no ha de ser comparat amb una grip comuna, però va admetre que les mesures de prevenció per evitar el contagi són similars. «Cap país ha d'assumir que no en tindrà casos», va destacar el màxim responsable de l'OMS, que va demanar «actuar agressivament, perquè així es pot contenir el virus i salvar vides».

Tedros va destacar que els nous casos registrats fora de la Xina han superat els diagnosticats dins del país dos dies consecutius, i que en les darreres hores hi ha hagut set noves nacions afectades (Brasil, Geòrgia, Grècia, Macedònia del Nord, Noruega, Pakistan i Romania), fet que eleva a 44 el total. «Reiterem que no és el moment de tenir por, sinó d'actuar i prevenir les infeccions», va concloure.



Tercer cas a Catalunya

Una dona de Tenerife de 22 anys, que va estar a la ciutat italiana de Milà entre els dies 19 i 25 de febrer, és el tercer cas de coronavirus que es registra a Catalunya, i ahir ja estava aïllada a l'Hospital Clínic. El departament de Salut va informar ahir que s'estan estudiant els contactes estrets que ha pogut mantenir aquesta dona, que va viatjar el dia 25 de febrer a Barcelona per passar uns dies. La jove es troba en estat lleu al Clínic, on també segueixen aïllats els altres dos pacients confirmats que tenen Covid-19, un home de Barcelona igualment de 22 anys i una dona de nacionalitat italiana de 36 anys, que evolucionen bé. Cap dels tres casos està relacionat entre si, van assegurar les mateixes fonts.

En total, fins ara són 52 les persones que van estar en contacte estret (a menys de dos metres i de manera continuada) amb el primer cas (38 persones) i amb el segon (14), a les quals s'ha recomanat que estiguin aïllades als seus domicilis durant 14 dies.

El telèfon de salut a Catalunya 061, al qual es pot trucar les 24 hores, va superar dimecrfes les 1.500 trucades demanant informació sobre el coronavirus, una xifra que ahir va baixar, van assegurar fonts d'aquest servei. Mentre l'afectació més greu del COVID-19 es va mantenir més circumscrita a la Xina, les trucades al 061 eren unes 40 diàries, una xifra que es va disparar el diumenge a unes 500 en saber-se que la malaltia havia arribat a Itàlia. La gran majoria d'aquestes trucades al 061 són de persones que demanen informació sobre el coronavirus i els seus símptomes, de manera que el personal del 061 CatSalut Respon fa un cribratge amb diverses preguntes inicials, com quins símptomes clínics té la persona que consulta. L'Agència de Salut Pública de Catalunya recorda que el 80% dels casos de coronavirus són lleus i que els greus són un 15%, mentre un 2% són crítics. Els casos més greus solen patir-los persones grans o que pateixen alguna altra malaltia cardíaca, pulmonar o problemes d'immunitat.



Disset morts a Itàlia

Pel que fa a Itàlia, disset persones han mort per la malaltia, que afecta especialment el nord de país, i el nombre de contagiats ascendeix a 650, va explicar el cap de la Protecció Civil, Angelo Borrelli. L'expert va afegir que tres pacients a Llombardia (nord), la regió més colpejada, han rebut l'alta perquè s'han curat, de manera que les persones que s'han recuperat ja d'aquesta malaltia ascendeixen a les 43 a tot el país. El cap de Protecció Civil també va descartar que sigui crítica la situació en els onze municipis afectats de la Llombardia i Vèneto, els de l'anomenada «zona vermella», i va fer una crida a la calma perquè la majoria dels infectats es troben en aïllament domiciliari, sense necessitat d'ingressar en un hospital.



Nova autoritat contagiada

Per altra banda, la vicepresidenta per a Assumptes de la Dona i de la Família de l'Iran, Masumeh Ebtekar, està contagiada i roman en quarantena a casa, sumant-se així a altres autoritats del país han contret la malaltia.

L'Aràbia Saudita va decidir suspendre temporalment l'entrada als pelegrins que visiten la mesquita del profeta Mahoma i els llocs sagrats de l'Islam a La Meca i Medina, així com a turistes de països afectats pel virus.

Pel que fa a Espanya, 23 persones a estan hospitalitzades en haver donat positiu, una d'elles molt greu, un home de 77 anys que està ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Torrejón. D'aquests casos, tres s'han contagiat localment, i la resta són importats. Els últims notificats van ser dues persones a Castella i Lleó, i sis nous a la Comunitat Valenciana, entre ells un periodista que va viatjar a Itàlia per informar sobre el partit de futbol entre l'Atalanta i el València.