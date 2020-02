Màscares: no n'hi ha, i no n'hi haurà

Trobar màscares a les farmàcies de Manresa i Berga és missió impossible. Ja fa dies que es van esgotar. Primer, a final de gener, van ser bàsicament membres de la comunitat xinesa de les dues ciutats els qui en compraven per enviar-les al seu país (vegeu Regió7 del 29 de gener). Quan el coronavirus va aparèixer a Itàlia i més recentment a Catalunya, la demanda ha repuntat. Però ja no n'hi ha, i la previsió és que no n'hi hagi fins no se sap quan. Les empreses proveïdores no donen l'abast i a més a més la prioritat és servir a hospitals i centres assistencials. Ara també comença a ser difícil trobar gels antisèptics.

«Per si de cas» és l'argument que fan servir els qui demanen màscares, segons les farmàcies consultades per aquest diari. També es troben amb gent que ha de viatjar i els aeroports els fan respecte. Això ha fet que gent que veritablement en necessita perquè pateix alguna patologia que en fa aconsellable l'ús s'hagi quedat sense.

Demanda exagerada

«Hi ha hagut dies que la demanda ha sigut exagerada», comenten a la farmàcia Buxó del Passeig de Manresa. «Potser una de cada dues persones que venien en demanava». Expliquen que quan va aparèixer el coronavirus Covid-19 «la Xina quedava lluny», però en el moment que va arribar a Itàlia, «aquí al costat», les peticions es van disparar. Amb l'aparició de casos a Barcelona s'ha donat la mateixa situació.

«Ens en demanen contínuament», expliquen a la farmàcia Sant Maurici. «Suposo que les cases fabricants fan el que poden» tenint en compte que «no és una problemàtica a nivell local, sinó nacional i internacional». Reclamen una informació fidedigna i que no es generi alarmisme.

A la farmàcia Oltra «ens en demanen molt i no en tenim. N'hem demanat i estem pendents, però les empreses proveïdores no tenen previsions de subministrar-ne». A la Planas del carrer Guimerà, igual. «És constant», explica el seu responsable, Cristòfol Talaverón. «La gent veu imatges de persones amb mascaretes i se'ls encomana. T'imbueixen a protegir-te més». Talaverón demana més racionalitat perquè «no té cap sentit anar amb mascaretes pel carrer ni a llocs tancats. És absurd. És un virus tipus grip i si no tens una salut precària no cal preocupar-se». El que sí que aconsella, com en el cas de la grip, és rentar-se les mans amb aigua i sabó.

A la farmàcia Solé de la plaça Major es repetix la història. «Ha vingut moltíssima gent demanant màscares, però no es preveu que en tinguem». El mateix ha passat amb el gel antisèptic. «S'ha exhaurit i no sabem quan ens en serviran». Ara ja és difícil trobar-ne a les farmàcies.

«Hi ha molta psicosi», asseguren a la farmàcia Cosp de Berga. Expliquen que demanen màscares de tot tipus, tant les que porten filtre com les que no en porten. A la farmàcia Vila Calonge del carrer Major de Berga expliquen que s'han quedat sense gel antisèptic amb alcohol i que esperen rebre'n més, i que també han notat més vendes de guants de làtex. «La gent està molt espantada», afirma la seva responsable, Cristina Vila.

Les màscares no són efectives

Vila assegura que una de les funcions professionals dels farmacèutics és donar informació i tranquil·litzar la població. Aconsella normes bàsiques com rentar-se sovint les mans i si es té tos tapar-se la boca amb la part interior del colze.

El departament de Salut també ha alertat que les mascaretes no són efectives per evitar un contagi. Dur-ne no serveix per res. Tan sols ho són quan una persona ja està malalta. Llavors evita que pugui transmetre la malaltia.