El mosso acusat de lesionar cinc indignats admet haver «colpejat»

L'inspector dels Mossos d'Esquadra Jordi Arasa, acusat de lesionar cinc indignats durant el desallotjament de plaça Catalunya el 2011, va admetre ahir que «va colpejar» amb la porra en «repetides» ocasions encara que no recorda les seves cares, i va al·legar que ho va fer només a les cames, com fixa el protocol.

Arasa està acusat de lesions causades a cinc persones del centenar de ferits que hi va haver durant el desallotjament de l'acampada dels indignats el 27 de maig del 2011, del qual va ser el responsable de les Arro en l'operatiu policial, a diferents parts del cos com cap, esquena, espatlla, braç o canell.

En la secció tercera de l'Audiència de Barcelona va quedar ahir vist per a sentència el judici contra l'inspector dels Mossos, en el qual el ministeri públic ha elevat a definitives les seves conclusions inicials, en què demana una pena de dos anys de presó per dos delictes de lesions i tres faltes per a Arasa per «extralimitar-se» i fer un ús «desproporcionat» de la força.

Després del testimoni davant el tribunal de les cinc persones que van resultar ferides en el desallotjament i les proves pericials de la setmana passada, el judici va acabar ahir amb la declaració de l'acusat i les conclusions definitives del fiscal, l'acusació particular en representació d'aquests indignats i la defensa de l'inspector de la policia catalana.

Durant la declaració, Arasa va explicar que l'actitud dels acampats era de «resistència activa», asseient-se a terra per impedir la sortida dels camions de neteja de la plaça, als quals alguns d'ells van punxar les rodes.