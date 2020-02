Un nou cas a Andalusia eleva a 34 el nombre d'infectats per coronavirus a l'Estat

Un nou cas registrat a Andalusia eleva a 34 el nombre d'infectats per coronavirus a l'Estat, segons ha informat el Ministeri de Sanitat actualitzant les dades fins a les cinc de la tarda d'aquest divendres. La xifra suma tant els casos actius com els que ja han estat donats d'alta. Al País Valencià és on es registren més casos, concretament 9. Per darrere, a Andalusia se n'han comptabilitzat fins ara 7 amb el d'aquesta tarda, a les Canàries 6, a Madrid 5, a Catalunya 3, a Castella i Lleó 2 i a l'Aragó i les Balears 1 respectivament. El Ministeri de Sanitat, per ara, no es planteja prendre mesures addicionals però ha dit que, si calgués, podrien canviar l'escenari a alguna zona "molt concreta".