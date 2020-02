Oriol Junqueras impartirà classes a UManresa

Oriol Junqueras s'incorporarà en les properes setmanes a la llista de docents d'UManresa i impartirà classes al campus manresà, segons ha donat a conèixer la pròpia universitat UVic-UCC aquest divendres, a través d'un comunicat.

Va ser Junqueras, llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic, qui es va oferir a la UVIC-UCC per impartir docència a Manresa. El rector de la UVic-UCC, afirma el text difós per la universitat, ha acceptat la proposta "atesa la seva experiència acadèmica i la seva vàlua com a professor" i l'ha traslladat als responsables acadèmics de la capital del Bages, "perquè donin cabuda a aquesta proposta dins de la seva estructura de formació contínua".

El lider d'Esquerra Republicana iniciarà la seva col·laboració amb el campus Manresa de la UVic-UCC al llarg de les properes setmanes, tot desenvolupant "un encàrrec acadèmic vinculat a la formació contínua de curta durada", especifica la universitat.