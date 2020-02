Puigdemont, Comín i Ponsatí reclamen a l'Eurocambra investigar el cas Betancor

Els eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han denunciat en una carta al president de la cambra, David Sassoli, les "greus irregularitats" de l'exmembre de la Junta Electoral Central, Gabriel Betancor, i insten la institució a obrir una investigació. Segons afirmen a la carta, que avança 'Vilaweb', Betancor va ser "un dels artífexs que el parlament fos conduït a creure" que Puigdemont, Comín i Ponsatí "no eren eurodiputats". D'altra banda, els tres parlamentaris de JxCat exigeixen que s'aparti a Cs de la presidència del comitè d'Afers Jurídics de la cambra, que és el que ha d'analitzar els seus tres suplicatoris. Segons ells, l'actitud de Betancor i Cs és un "atemptat al sistema democràtic".

En el text, els tres eurodiputats de JxCat qualifiquen el cas de "greu escàndol de corrupció" i "d'atemptat contra el sistema democràtic". Puigdemont, Comín i Ponsatí també recorden a Sassoli que la Junta Electoral Central va "ometre" els seus noms per la qual cosa l'Eurocambra no els va reconèixer com a eurodiputats.

"Això ha generat no només litigis, sinó també uns costos tant per a nosaltres com per al Parlament i ens ha privat d'exercir com a diputats, amb tot el que això implica per a nosaltres i els votants que representem", apunten a la carta.