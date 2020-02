El règim sirià autoritza l'ONU a entregar assistència mèdica al país

El règim sirià ha autoritzat l'ONU a entregar assistència mèdica per terra a totes les zones de país, un gest aplaudit per l'organització però insuficient per pal·liar la «catàstrofe humanitària» que es viu especialment a la zona d'Idlib, on hi ha gairebé 950.000 desplaçats pels combats des de principis de desembre.

La vicesecretària general de les Nacions Unides per a Assumptes Humanitaris, Ursula Mueller, va comparèixer ahir davant el Consell de Seguretat per reclamar vies amb les que ampliar i millorar el repartiment d'ajuda a Síria, tenint en compte que 11 milions de persones requereixen assistència urgent i 7,9 milions necessiten ajuda alimentària. Els representants de l'ONU van coincidir que la solució última a aquesta crisi passa per resoldre el conflicte.