Un vocal de la Junta Electoral Central percebia una paga mensual de Cs

arxiu particular

Andrés Betancor arxiu particular

Ciutadans (Cs) pagava mensualment una paga d'assessor a un vocal de la Junta Electoral Central (JEC) que participava en debats decisius sobre el procés i el desenvolupament de les eleccions entre els anys 2017 i el 2019. Es tracta del catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Andrés Betancor, segons va avançar, ahir, Eldiario.es. Betancor va entrar a la JEC a proposta de la formació que dirigia Albert Rivera i, mentrestant, ocupava un càrrec com a assessor dins del partit i fins i tot tenia un despatx a la zona del Congrés destinada a formacions polítiques. Fonts de Cs han admès al diari que tenien Betancor en nòmina però no han donat detalls de les seves funcions dins del partit.

Després que transcendís la notícia, el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar que presentarà una querella per «suborn, prevaricació i /o delicte electoral» contra Betancor. En un missatge al Twitter. El president alertava que «les decisions de la JEC dels dos últims anys estan sota sospita».

En declaracions als mitjans durant el seu viatge a Lisboa, on va inaugurar la seu de la nova delegació de la Generalitat a Portugal, va insistir que aquesta situació és un «escàndol i una vergonya», i va confirmar que presentarà en els pròxims dies una querella contra Betancor per presumpte suborn, prevaricació i delicte electoral, com ja havia anunciat hores abans al Twitter.

Des de Cs insistien que «no hi ha res il·legal» en l'actuació de l'exvocal pel que fa a la seva vinculació amb Cs. De la seva banda, el secretari de l'Àrea de Transparència i Democràcia Participativa del PSOE, Odón Elorza, considera un «desvergonyiment» que Ciutadans hagi pogut tenir en nòmina Betancor quan era membre la JEC. En aquest context, i «davant les informacions aparegudes avui [ahir per al lector] en relació a les activitats del professor Betancor, el rector de la UPF ha ordenat l'obertura d'un expedient informatiu per aclarir si les actuacions d'aquest professor poden ser objecte de sanció per part de la Universitat», informava la institució acadèmica a les xarxes socials.

La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, ha assegurat que «no és il·legal» que el partit tingui un contractat com a assessor al Congrés dels Diputats un membre de la JEC i atribuïa la publicació de notícies sobre el cas a «una cortina de fum que llança el separatisme». «Que deixi el separatisme d'intoxicar amb aquestes cortines de fum i fake news», exposava Roldán, que assenyalava directament al president de la Generalitat, Quim Torra, a qui acisa de «posar en marxa el ventilador per intoxicar». Roldán, que ha assegurat no conèixer els detalls del cas d'Andrés Betancor, sí que ha dit en una roda de premsa aquest dijous que es tracta d'informacions «inventades».

Espinosa, amb Igea

El manresà Antonio Espinosa forma part de la candidatura per presidir C's presentada aquesta setmana pel vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, que es postula com a alternativa a Inés Arrimadas en les primàries del partit que se celebraran els dies 7 i 8 de març. Espinosa ocupa el lloc numero 13 a la llista d'Igea. El manresà va ser regidor de C's a l'Ajuntament de Manresa (va ser l'alcaldable del partit a les eleccions del 2015), càrrec al qual va renunciar per convertir-se en diputat al Parlament. Va formar part de l'executiva nacional del partit -al qual es va afiliar des que es va fundar (2006)- de manera ininterrompuda des del 2008, fins que Albert Rivera va prescindir d'ell, el juliol de l'any passat