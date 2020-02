La Xina lluita per intentar reactivar la seva economia en ple brot víric

La Xina intenta reactivar la seva economia, afectada per una crisi del virus de Wuhan que va obligar a allargar les vacances de l'Any Nou lunar, amb alguns sectors clau afectats i amb efectes, segons diversos analistes, sobre el creixement econòmic i sobre l'ocupació del gegant asiàtic

Tot i que les xifres oficials arriben amb comptagotes, els senyals que en transcendeixen són preocupants: els preus internacionals del cru s'ensorren (des que va ser declarada l'alerta nacional a la Xina pel coronavirus, el preu del de Texas ha baixat el 16,5% i el del Brent, el 18 %) a causa de la por a una caiguda de la demanda a la Xina.

El comitè tècnic de l'OPEP va recomanar el passat dia 10 reduir la producció per la por a la desacceleració a la Xina, principal importador mundial de cru amb uns 10 milions de barrils diaris.

D'altra banda, les provisions xineses d'acer se situen el 113,7% per sobre de les existents el gener per l'aturada en la construcció, va alertar la patronal estatal, que aposta per limitar la producció per evitar més danys a les empreses del sector.

L'ús de carbó a les centrals elèctriques de país és aproximadament un 40% menor comparat amb el mateix període de 2019, segons una anàlisi de Goldman Sachs. Paral·lelament, el consum, pilar del tan esbombat canvi de model econòmic impulsat per Pequín, està encallat.