Aragonès lamenta la votació de JxCat sobre el sostre de dèficit al Congrés

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va retreure ahir a JxCat haver votat contra el sostre de despesa al Congrés i els va recordar que els vots «no són per quedar bé» i que tenen «conseqüències». En una entrevista a Els Matins de TV3, Aragonès va defensar l'abstenció d'ERC a la votació de dijous a la cambra baixa espanyola perquè suposa un augment de dues dècimes del marge de dèficit de la Generalitat, uns 500 milions d'euros addicionals. «La unitat que es demana també és això», va retreure. Aragonès va argumentar que si s'hagués volgut «quedar bé» i s'hi hagués votat en contra, la Generalitat s'hauria quedat sense uns recursos per afrontar demandes socials. «Del que fem, res és gratis. Tot és per avançar», va justificar.

«Nosaltres sabem que el vot té conseqüències. Si votàvem que no, la Generalitat no tindria dues dècimes de dèficit de marge», va explicar. Aragonès va dir que si la mesura no hagués tirat endavant, l'administració catalana hauria quedat «bloquejada» amb el que va marcar el PP sobre la limitació del dèficit. Aragonès va dir que, tot i saber que era «insuficient», han apostat per garantir que es poguessin aprofitar els 500 milions d'euros. El conseller d'Economia i Hisenda va destacar la importància dels 500 milions i va dir que són recursos per a la ciutadania i que, per molt que JxCat hi hagi votat en contra, quan es disposi dels diners, hauran d'asseure's i mirar a què es destinen.