Cancel·lada la Fira de Turisme de Berlín, la més important del món

Els responsables de la Fira Internacional de Turisme de Berlín (ITB per les seves sigles en alemany) van anunciar ahir la suspensió de l'esdeveniment, considerat el més important del món, que es tenia previst celebrar entre els pròxims 4 i 8 de març, «per la creixent expansió» del coronavirus.

A la fira tenien previst acudir representants d'unes 10.000 empreses, procedents de més de 180 països, i en els últims dies els organitzadors van assegurar que s'havia dotat la fira de personal sanitari extra per les precaucions relacionades amb el Covid-19.

D'altra banda, Suïssa va prendre ahir la inèdita decisió de prohibir tot esdeveniment públic amb més de mil assistents per prevenir el contagi del coronavirus, la qual cosa va produir la immediata cancel·lació d'esdeveniments com el Saló de l'Automoció de Ginebra, el Carnestoltes de Basilea i els partits de la lliga local. El Consell Federal va anunciar la prohibició, vigent en principi fins al 15 de març, després de declarar que Suïssa es troba en una «situació especial», amb almenys 15 casos de Covid-19 confirmats ara com ara i focus de l'epidèmia pròxims, com el que s'ha experimentat al nord d'Itàlia. «El Consell Federal és conscient que la seva decisió té conseqüències importants per a la població, però permet la seva protecció efectiva i la de la salut pública», va assenyalar l'organisme executiu, concloent que «l'objectiu és detenir la propagació del coronavirus a Suïssa».