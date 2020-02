El coronavirus es globalitza i l'OMS eleva el nivell de risc de la seva expansió mundial

El contagi del coronavirus causant del Covid-19 es va acabar ahir de globalitzar després de detectar-se a Nigèria el primer cas a l'Àfrica sub-sahariana, mentre que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) elevava a «molt alt» el nivell de risc d'expansió.

En roda de premsa, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va confirmar que fora de la Xina s'han detectat fins ara 4.351 casos en 48 països, amb primers contagis a Nigèria, Dinamarca, Estònia, Lituània, Països Baixos i Islàndia en les últimes 24 hores. El risc «molt alt» només havia estat establert fins ara a la Xina, on en els últims tres dies s'han diagnosticat menys casos nous que en la resta del món.

Les autoritats nigerianes van confirmar a Lagos, ciutat amb més de 20 milions de persones, el primer cas de coronavirus al sud del Sàhara, la qual cosa va activar l'alerta en una regió que es prepara davant un potencial brot. «El cas (positiu) és un ciutadà italià que treballa a Nigèria i que havia tornat de Milà a Lagos (l'aeroport) el 25 de febrer del 2020», va detallar en un comunicat el ministre de Sanitat nigerià, Osagie Ehanire. Les autoritats ja estan treballant per identificar totes aquelles persones amb les quals el malalt va tenir contacte en la seva arribada a Nigèria, el país més populós d'Àfrica, amb prop de 200 milions d'habitants.

Les autoritats de Mèxic van confirmar ahir el primer cas de coronavirus al país, un home que va viatjar recentment a Itàlia i que es converteix en el segon detectat a Amèrica Llatina després del que va ser detectat al Brasil.



Remissió a la Xina

Per la seva banda, la Xina confirma la tendència a la baixa de nous casos però augmenta la xifra de morts per coronavirus, que a l'Iran sembla de difícil control, mentre que Corea del Sud tracta de contenir la seva expansió, el Japó declara l'emergència en el nord del país i Nova Zelanda registra el seu primer infectat.

Les últimes dades ofertes per les autoritats xineses indiquen que en l'última jornada es van registrar 327 nous casos i 44 morts en tota la Xina pel coronavirus. Aquestes xifres suposen una caiguda del 24,5% en els nous contagis registrats respecte al dia anterior, encara que les defuncions esdevingudes dijous van superar el 52% les del dimecres.

Fins ara s'han registrat 2.788 defuncions a la Xina, on hi ha 78.824 casos confirmats, va informar ahir la Comissió Nacional de Sanitat d'aquest país.

El brot de coronavirus s'expandeix a l'Iran, on, segons les xifres ofertes aquest divendres pel ministeri de Sanitat, en les últimes 24 hores s'han confirmat 143 nous contagis, dels quals vuit han mort, amb el que la xifra global augmenta a 34 morts d'entre 388 infectats. Les autoritats iranianes han suspès les convocatòries per a l'oració dels divendres, el dia sagrat musulmà, a fi d'evitar les aglomeracions i no elevar fins i tot més el risc de contagi.

Un britànic que havia estat a bord del creuer retingut al Japó a causa del coronavirus ha mort en aquest país, i s'ha convertit així en la primera baixa mortal del Regne Unit pel virus, va confirmar aquest divendres la BBC, que citava fonts del Govern japonès. Les autoritats japoneses van indicar, d'acord amb la BBC, que el britànic mort és la sisena persona del creuer de l'embarcació Diamond Princess, posada en quarantena, que mor per aquesta causa.



Una trentena de casos a Espanya

Sanitat havia confirmat ahir al vespre 35 casos positius per coronavirus a Espanya i la vigilància activa de centenars de persones, si bé no va canviar el nivell d'escenari de contenció. Dels 35 casos confirmats, nou són a la Comunitat Valenciana, set a Andalusia, sis a Canàries, cinc a Madrid, quatre a Catalunya, dos a Castella i Lleó, un a Balears i un altre a Aragó, va informar ahir el ministeri de Sanitat. La majoria dels casos són importats, no contagis autòctons.

La portaveu del Govern, María Jesús Montero, va assegurar que les persones afectades per coronavirus a Espanya estan «en bones mans» i va traslladar a la ciutadania que el sistema sanitari «està alerta en detecció precoç dels casos». «La gran preocupació de l'OMS està en continents com Àfrica, i quan arriben aquests moments es posa en valor la conquesta del sistema sanitari, que tots els ciutadans tenen les mateixes possibilitats de ser atesos», va destacar Montero, que va recordar que la major part dels casos «són importats de persones que han estat en zones de risc o en contacte amb persones de zones de risc». Tots els pacients infectats a Espanya es troben en «bones condicions», inclòs el més greu, un home de 77 anys a Madrid que dins de la gravetat «evoluciona bé», va explicar el director Fernando Simón, després de la reunió diària del Comitè de Seguiment del Coronavirus, que va presidir el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

D'altra banda, la Comissió Europea va informar que el Centre Europeu de Coordinació de la Resposta a Emergències ha sol·licitat a tots els Estats membres que ofereixin assistència a Itàlia, on s'han registrat 17 morts i 650 contagiats. En un comunicat, l'Executiu europeu va asse-nyalar que Itàlia ha activat el Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea per demanar més equipament amb la finalitat d'abordar l'expansió del coronavirus, en concret, màscares protectores.



L'impacte econòmic

Quant a l'impacte econòmic de l'epidèmia s'estan produint cancel·lacions d'esdeveniments de notable rellevància com el Saló de l'Automòbil de Ginebra (vegeu desglossat). Així mateix, l'aerolínia Philippine Airlines (PAL), la més gran de Filipines, va anunciar que acomiadarà 300 empleats per compensar les pèrdues ocasionades per les restriccions de viatge causades pels efectes globals del nou coronavirus.

Les grans borses europees començaven la sessió del divendres amb caigudes superiors al 3%, arrossegades per les pèrdues de Wall Street en el vespra i dels mercats asiàtics aquesta matinada per l'extensió de l'epidèmia de coronavirus i la previsible caiguda de l'activitat econòmica a escala mundial.

La majoria dels parquets del sud-est asiàtic van acabar aquest divendres la sessió en números vermells enmig de l'impacte del nou coronavirus en l'economia.