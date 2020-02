El Govern buscarà vies per garantir el dret a un habitatge

La consellera de Justícia, Ester Capella, va anunciar ahir que el Govern català buscarà els mecanismes per reformar la llei catalana sobre l'emergència en l'àmbit de l'habitatge perquè no hi hagi «excuses» a l'hora de garantir el dret a un immoble.

Capella va fer aquestes declaracions en roda de premsa després que les seccions civils de l'Audiència de Barcelona hagin conclòs que l'obligació d'oferir un lloguer social prevista a la llei catalana no pot ser un requisit per admetre a tràmit una demanda judicial de desnonament per impagament, ja que el seu abast es limita a l'àmbit de les sancions administratives.

El Parlament va donar llum verd el 5 de febrer passat a un decret llei aprovat el desembre del 2019 pel Govern sobre mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, que obliga els grans tenidors a oferir lloguer social a les persones vulnerables que ocupin il·legalment un habitatge, que el consell de Garanties Estatutàries considera inconstitucional.

Capella va anunciar ahir que el Govern català analitzarà aquesta qüestió i buscarà els mecanismes per veure de quina manera poden millorar aquesta «qüestió processal» i que hi hagi una reforma que faci possible que no hi hagi «excuses» per facilitar i garantir el dret a l'habitatge.



Unanimitat dels jutges

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), els presidents de les seccions civils de l'Audiència han decidit per unanimitat que l'oferiment d'un lloguer social no pot ser considerat un requisit per admetre una demanda judicial d'execució hipotecària, ja que el seu abast es limita a l'àmbit de les sancions administratives que preveu la llei sobre dret a l'habitatge.

A la reunió per unificar criteris, celebrada divendres passat, 21 de febrer, els magistrats de l'Audiència de Barcelona van decidir que oferir un lloguer social no pot ser considerat un requisit per poder admetre una demanda judicial de desallotjament o qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d'un deute hipotecari o de desnonament per impagament de lloguer.

Segons l'acord, la conseqüència jurídica de l'incompliment d'aquesta obligació legal d'oferir un lloguer social, abans d'imposar una demanda d'execució hipotecària, únicament ha de tenir impacte a l'hora d'imposar sancions administratives a l'empara de la llei al dret a l'habitatge, del 2007.