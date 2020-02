El Govern vol traslladar organismes públics a zones despoblades

El Govern té intenció de descentralitzar organismes públics i traslladar-los a províncies despoblades per ajudar aquests territoris dins de la seva estratègia per afrontar el repte demogràfic, que ahir van tractar el president, Pedro Sánchez, i dotze ministres a Logronyo. El cap de l'Executiu va triar La Rioja per continuar amb la ronda autonòmica que va començar amb la trobada amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i es va reunir amb la presidenta d'aquesta autonomia, Concha Andreu. A més, Sánchez va escollir Logronyo per presidir la reunió constitutiva de la Comissió Delegada per al Repte Demogràfic, que va començar a caminar amb la promesa del president d'un pla de xoc amb trenta mesures per lluitar contra la despoblació.

Com una estratègia transversal i una política d'Estat que involucra tot l'Executiu va definir -Sánchez primer i la vicepresidenta Teresa Ribera, després- el compromís del Govern amb el repte demogràfic, en un país que, com van recordar tots dos, té nou autonomies que fa anys que perden població de forma sistemàtica. És, en qualsevol cas, com va destacar la ministra de Transició Ecològica, un compromís que només donarà fruits a mitjà i a llarg termini.