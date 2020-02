Junqueras: «Quan actuem sense retrets, tenim prou força per obligar l'Estat a seure en una taula»

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha intervingut a l'acte de Perpinyà a través d'una gravació d'àudio per subratllar la utilitat de la unitat independentista. "Quan som molts, quan actuem coordinats sense retrets ni confondre l'adversari, tenim prou força per obligar l'Estat a fer coses que per si sol mai hauria volgut fer. És així com l'hem fet seure en una taula de negociació", ha defensat. Per la seva banda, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat a través d'un vídeo que la repressió vol l'independentisme "petit" i amb "retrets" entre ells. "Acabem amb els debats interns i posem fi a aquesta repressió, no multipliquem els seus efectes", ha reblat.