Salut farà la prova del coronavirus a casa i demana no anar als hospitals Reuters

El Departament de Salut realitzarà a casa la prova del coronavirus a aquells ciutadans que presentin símptomes amb un quadre lleu, i ha demanat aquest dissabte als pacients que, si no es troben greus, no vagin als hospitals.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat aquestes mesures aquest dissabte en una conferència de premsa en què ha precisat que els pacients que han donat positiu per coronavirus fins al moment a Catalunya són sis, dos d'ells metges.

El dispositiu habilitat pel departament en col·laboració amb el servei d'emergència mèdiques SEM compta amb set unitats especialitzades a Catalunya, que a partir d'ara aniran als domicilis dels pacients que tinguin dubtes sobre si estan contagiats pel coronavirus.

La consellera ha indicat que el seu departament també treballarà perquè les persones sense simptomatologia greu i que han donat positiu en les proves del coronavirus romanguin "a casa amb tot el seguiment i el suport" ja que "el lloc adequat és el seu propi domicili", ha afegit.

Per emprendre aquesta tasca, ha explicat Vergés, el seu departament ha actualitzat tots els protocols per "detectar els casos ràpidament i fer les proves quan toca i com toca".

La consellera ha afegit que les mútues privades hauran de seguir el nou protocol en cas que se'ls demani actuar davant d'un eventual nou episodi de coronavirus.

Salut remetrà també als seus domicilis els pacients que han donat positiu en coronavirus i que estan ingressats en estat lleu als hospitals.

Antoni Encinas, gerent del SEM, ha explicat que el seu servei ha habilitat set equips especialitzats "per donar resposta" a la demanda que es pugui generar a Catalunya, i ha informat que les persones que creguin que poden portar el virus han de trucar al 061 per ser ateses als seus domicilis.

L'equip que vagi a les cases recollirà les proves i les enviarà directament al laboratori de referència per al seu estudi, ha indicat Encinas.

La consellera, d'altra banda, ha indicat que el departament de Salut "garantirà" l'existència de tot tipus de material sanitari als centres i hospitals públics de Catalunya després de la denúncia efectuada ahir pel Col·legi de Metges de què s'està sostraient material, especialment mascaretes.

"Independentment d'algun episodi (de manca de mascaretes), garantim que hi haurà material", ha assegurat Vergés.