SCC vol tallar la Via Augusta fins que s'acabi la protesta a la Meridiana

Societat Civil Catalana demanarà permís a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat per tallar la Via Augusta i bloquejar la sortida de la ciutat pels Túnels de Vallvidrera cada divendres fins que no acabi la protesta independentista que impedeix la circulació a l'avinguda Meridiana. Ho va anunciar en una roda de premsa el president de l'entitat, Fernando Sánchez Costa, que va assegurar que «els independentistes no podran anar a esquiar amb normalitat a la Cerdanya».

Segons ha detallat Societat Civil Catalana, els talls es produiran amb permís o sense a la cruïlla de la Via Augusta amb el carrer de l'Hort de la Vila, abans del primer túnel, a partir del proper divendres, 6 de març.

El president de l'entitat, Fernando Sánchez, va remarcar que és «intolerable» que es talli una artèria principal de Barcelona i per aquest motiu va afirmar que «passen a l'acció» i sol·licitaran els permisos necessaris per bloquejar els túnels de Vallvidrera fins que «no cessin els talls de la Meridiana».

Tot i això, els representants de Societat Civil Catalana estan convençuts que amb aquesta acció es «retirarà el permís als manifestants de la Meridiana» i s'acabarà «dissolent la protesta independentista».

Sánchez Costa va remarcar que la decisió respon és un «gest polític» i té la intenció de transmetre un «missatge simplificat i esquemàtic».