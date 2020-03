Es confirmen dos nous infectats pel coronavirus a Girona i Sant Cugat

Una dona de Girona de 52 anys i un home de Sant Cugat del Vallès són els darrers dos casos nous confirmats per Salut de coronavirus a Catalunya. Amb aquests ja són sis els afectats a la comunitat autònoma. La dona treballa a l'Ajuntament de Girona, segons va confirmar l'alcaldessa, Marta Madrenas, i és el primer cas a les comarques de Girona. Actualment és ingressada al Trueta en estat lleu i es va contagiar en un viatge a la zona nord d'Itàlia fa uns quinze dies. Després de presentar símptomes i trobar-se malament, l'afectada va anar al centre de salut. Va ser a l'hospital Josep Trueta de Girona, on ahir a primera hora del matí es va confirmar el positiu.

L'home s'hauria contagiat després d'haver tingut «contacte íntim» amb un dels casos detectats anteriorment. Es dona el cas que una dona de 58 anys d'aquesta localitat ja va donar positiu per coronavirus i va quedar ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona en estat lleu. Amb aquests dos ja són sis els positius pel virus a Catalu-nya, que se sumen als de la resta de l'Estat.

A la resta de l'Estat s'han confirmat deu casos a Madrid, quinze a la Comunitat Valenciana, set a Canàries, dos més a les Illes, deu a Andalusia, dos a Castella i Lleó, tres al País Basc, un a l'Aragó, Navarra i Astúries, que en total sumaven 57 a l'hora del tancament de l'edició. Dos dels afectats ja han estat donats d'alta.

Per tractar els propers casos, el departament de Salut va anunciar ahir que farà a casa la prova del coronavirus a aquells ciutadans que presentin símptomes amb un quadre lleu, i demana als pacients que, si no estan greus, no vagin als hospitals.

El dispositiu habilitat pel departament en col·laboració amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) té set unitats especialitzades a Catalunya, que a partir d'ara aniran als domicilis dels pacients que tinguin dubtes sobre si estan contagiats pel coronavirus.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar aquestes mesures ahir i va indicar que el seu departament també treballarà perquè les persones sense simptomatologia greu i que han donat positiu en les proves del coronavirus romanguin «a casa amb tot el seguiment i el suport» ja que «el lloc adequat és el seu propi domicili», va afegir. Per emprendre aquesta tasca, va explicar Vergés, el seu departament ha actualitzat tots els protocols per «detectar els casos ràpidament i fer les proves quan toca i com toca».

La consellera va afegir que les mútues privades hauran de seguir el nou protocol en cas que se'ls demani actuar davant d'un eventual nou episodi de coronavirus. Salut remetrà també als seus domicilis els pacients que han donat positiu en coronavirus i que estan ingressats en estat lleu als hospitals.

Per la seva banda, Antoni Encinas, gerent del SEM, va explicar que el seu servei ha habilitat set equips especialitzats «per donar resposta» a la demanda que es pugui generar a Catalunya, i va informar que les persones que creguin que poden portar el virus han de trucar al 061 per ser ateses als seus domicilis.