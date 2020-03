Grècia augmenta al màxim el nivell de dissuasió a les fronteres i no acceptarà nous asils durant un mes

El primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciat la decisió d'augmentar al màxim el nivell de dissuasió a les seves fronteres. Així mateix ha afegit que a partir d'ara no acceptaran noves sol·licituds d'asils durant un mes i ha invocat l'article 78.3 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) per garantir el suport europeu. Per la seva banda, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha mostrat el suport als esforços grecs per protegir les fronteres europees. "Seguint de prop la situació sobre el terreny. Visitaré la frontera entre Grècia i Turquia el dimarts amb el primer ministre grec", ha assegurat a través del seu compte de Twitter.





Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.



I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis. — Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020

El govern grec considera que. I és que aquest divendres Turquia va dir que no estava en disposició de frenar l'arribada de refugiats a la Unió Europea després que 33 soldats turcs morissin com a conseqüència d'un atac aeri de l'aviació russa o siriana a la província d'Idlib, al nord-est de Síria. Un fet que ha provocat en els últims dies una onada de milers de migrants cap a Grècia.Per la seva banda, l'alt representant de la UE en Política Exterior i Seguretat, Josep Borrell, ha anunciat la convocatòria per a la pròxima setmana d'una reunió extraordinària dels ministres d'Assumptes Exteriors dels vint-i-set per abordar l'actual situació a Síria. La data encara està per concretar.