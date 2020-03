El nou coronavirus posa en alerta tot el planeta i provoca la primera mort als Estats Units

El coronavirus posa en alerta tot el planeta i provoca la primera mort als Estats Units. Ho va confirmar ahir el govern nord-americà. Segons les últimes xifres publicades, ja hi ha 66 casos del virus als Estats Units. D'aquesta xifra, nou dels pacients ja estan recuperats. El coronavirus originat a Wuhan té en alerta tot el món.

A l' Iran, el Govern ahir va confirmar que ja són 43 els morts i que el nombre de casos ja arriba als 593, després de registrar-se un repunt de 205 nous casos en les últimes hores. Entre els casos positius destaquen cinc diputats iranians, segons va confirmar el portaveu de la Cambra, Asadolá Abbasi, que va suspendre indefinidament les seves sessions en resposta al brot. Les autoritats iranianes han tancat temporalment escoles i universitats i s'han cancel·lat les reunions públiques a Teheran i altres províncies.

A Corea del Sud ja hi ha més de 3.100 afectats. El Centre per al Control i la Prevenció de Malalties de Corea del Sud va elevar ahir el balanç del coronavirus a 17 morts i 3.150 afectats, ja que en les últimes hores s'hi han sumat 813 casos més. Dels nous casos, 476 s'han produït a la ciutat de Daegu, on s'han superat els 2.200 afectats i es troben més del 70% dels casos del país, i 79 a Gyeongsang del Nord. Les autoritats sanitàries sud-coreanes tenen sota observació mèdica més de 210.000 persones relacionades amb la secta religiosa Shincheonji a Daegu.

A França s'han prohibit les concentracions de més de 5.000 persones en espais tancats, segons va informar el ministre de Salut, Olivier Véran, després de constatar que ja hi ha 73 casos de coronavirus a tot el país. El ministre també va anunciar la cancel·lació de la mitja marató de París programada per a avui i també una fira que s'havia de celebrar a Canes entre el 10 i el 13 de març, que finalment tindrà lloc del 2 al 5 de juny. Véran va confirmar que en les últimes hores s'havien confirmat 16 casos nous. A França hi ha un total de 59 persones hospitalitzades, 12 estan completament recuperades i dues han mort.