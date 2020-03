Puigdemont ignora la taula de diàleg i crida a preparar la «lluita definitiva»

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts per Catalu-nya Carles Puigdemont va fer una crida a preparar «la lluita definitiva» de l'independentisme «amb la mateixa convicció» que es va celebrar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, però –va aclarir– «superant errors i vencent dubtes i febleses».

En el primer gran míting del Consell per la República, organitzat ahir al Parc de les Exposicions de Perpinyà, Puigdemont va instar l'independentisme a mantenir la «mobilització permanent» i a «preparar-se» per avançar cap a l'objectiu d'una república sense exclusions perquè «no sobra ningú». L'acte d'ahir va ser massiu i JxCat es va bolcar, amb l'assistència del president de la Generalitat, Quim Torra, i tots els seus quadres. Això, però, no va passar amb Esquerra Republicana, ja que s'hi van absentar dirigents com el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, o el president del Parlament, Roger Torrent; mentre que la CUP ni tan sols va participar-hi perquè el va considerar un esdeveniment partidista.

En aquest context, Puigdemont va emfatitzar que «a la república catalana no hi sobra absolutament ningú, tots els camins que ens portin a la república, siguin els nostres o els aliens, són camins que ens convenen, i hi cabem tots, sense excepció». A només trenta quilòmetres de la frontera i a la capital de la Catalunya Nord, Puigdemont va apel·lar als presents i a aquells que, va dir, s'havien quedat a la carretera encallats i no van poder arribar-hi per «preparar-se per guanyar la llibertat».

«Catalanes i catalans, preparem-nos i ajudem-nos a preparar a qui sigui; ens hem de preparar fort perquè queda molta feina per fer i no ho podem ajornar», va subratllar l'expresident, que va admetre que el sobiranisme s'ha de «coordinar millor».



Xiulets per a la taula de diàleg

En el seu discurs, Carles Puigdemont no va fer cap al·lusió a la taula de diàleg pactada entre ERC i PSOE per a la investidura del president del Govern espanyol i en la qual també participen el president Torra i JxCat. Quan una breu seqüència de la reunió de la taula celebrada dimecres a la Moncloa va aparèixer, per un moment, a la pantalla de l'escenari va rebre alguns xiulets del públic.

Poc abans, l'havia criticat durament la companya de files de Puigdemont al Parlament Europeu, Clara Ponsatí: «No ens deixem entabanar per fotografies de taules que només serveixen perquè pugui guanyar temps Pedro Sánchez; ens hem de preparar per al pròxim embat per la ruptura», va afirmar l'exconsellera. I va afegir que «mentre hi hagi independentistes, hi haurà repressió, exili i presó. Ha passat sempre. Per això és una enganyifa contraposar diàleg a independència» –va insistir– i va assegurar que no serveix de res ajornar la independència per buscar l'encaix de Catalunya a l'Estat espanyol.

El també eurodiputat de JxCat Toni Comín va preguntar al Govern espanyol si escoltarà les instàncies judicials europees que els han permès ser membres de l'Eurocambra i baixar fins al sud de França. Comín va dir que seran necessàries «més accions i sacrificis, sempre des de la lluita democràtica i pacífica»; per la qual cosa va cridar a crear les condicions i a preparar-ho perquè sigui possible.

En els compassos finals de l'acte i abans del discurs de tancament de Puigdemont, es van escoltar els missatges gravats del líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i de la secretària general, Marta Rovira, que van parlar en nom dels altres presos republicans que no tenien missatge propi: Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa.

Junqueras, que va ser xiulat per una part dels assistents, va subratllar que «quan som molts, quan actuem de forma coordinada i sense retrets», el moviment sobiranista té «força per obligar a fer coses a l'Estat que, per si sol, no hauria fet», posant en valor així la taula de negociació. El líder d'ERC va insistir que mai ha renunciat als seus objectius, tot i pagar «un preu molt alt en primera persona». Si alguna cosa caracteritza els catalans i els independentistes és, segons Junqueras, la «persistència».