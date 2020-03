Borrell anuncia una reunió de ministres de la UE per tractar la situació a Síria

L'Alt Representant de la Unió Eurppea en Política Exterior i Seguretat, Josep Borrell, va anunciar la convocatòria per aquesta setnaba d'una reunió extraordinària dels ministres d'Afers exteriors dels Vint-i-set per a abordar l'actual situació a Síria. La data concreta està encara per determinar. «La represa dels combats a Idlib i els seus voltants suposa una greu amenaça a la pau i la seguretat internacionals. Està causant un sofriment inenarrable en la població i té un greu impacte a la regió i fins i tot més enllà», va advertir Borrell en una nota oficial.

Per això, la UE «ha d'esforçar-se per a enfrontar aquesta terrible crisi humana amb tots els mitjans a la seva disposició» i per això convoca un consell en el qual s'abordarà aquesta situació a petició del ministre d'Afers exteriors de Grècia. Borrell va recordar que en els últims dies ha mantingut contactes amb diferents actors i ha demanat una reducció immediata de la tensió per a facilitar un alto-el-foc durador.