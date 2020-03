Donald Trump anuncia controls als passatgers d'alguns països en arribar als Estats Units

El president nord-americà, Donald Trump, va anunciar que els viatgers procedents de «certs països d'alt risc» pel coronavirus seran sotmesos a controls en embarcar i en arribar als EUA, una mesura que podria afectar a qui viatgi des de parts d'Europa i de Corea del Sud. Trump no va donar més detalls, però la Casa Blanca està «conversant amb països europeus i amb Corea del Sud» per implementar properament aquests controls, va explicar la portaveu del vicepresident nord-americà, Mike Pence, encarregat per Trump per encapçalar la resposta del seu Govern al virus.

D'altra banda, Itàlia registra ja 34 morts, cinc més que els que es van anunciar en l'últim balanç, i 1.577 contagiats, 528 més, va informar el cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli. A França, el Museu del Louvre va tancar ahir les portes per decisió dels treballadors del mateix museu, ja que 300 empleats del Louvre van votar per acollir-se a les mesures de seguretat proposades pel Govern francès de prohibició de reunions de més de 5.000 persones sota un mateix sostre.

Paral·lelament, la xifra de casos confirmats de coronavirus a Alemanya es va disparar fins als 129, davant dels 66 que s'havien comptabilitzat fins dissabte. D'altra banda, onze persones més van morir per coronavirus a l' Iran, on el balanç global és de 54 morts d'entre 978 contagiats, i les autoritats estan implementant més restriccions per evitar la propagació de la malaltia.

Corea del Sud va anunciar que ha confirmat 586 casos més de la malaltia, la qual cosa ha augmentat fins a 3.736 el nombre total de contagis detectats al seu territori, on han mort 18 persones.

En un altre ordre de coses, la prioritat del Govern de la Xina, el país on es va originar l'epidèmia, és ara «protegir-se contra la importació» de contagis des d'altres països, després de quatre dies consecutius amb més nous casos del coronavirus detectats fora del país que a la Xina. Les autoritats van assegurar que Pequín «seguirà de prop la situació internacional de l'epidèmia».