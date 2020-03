El ministeri de Sanitat estudia incrementar les mesures de control contra el coronavirus

El ministeri de Sanitat considera la possibilitat de reforçar les mesures de control contra el coronavirus, sobretot a Catalunya, Andalusia, el País Basc i Madrid, on hi ha positius d'origen dubtós, va assegurar Fernando Simón, director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, el qual va avançar que Espanya es prepara per afrontar un possible escenari pitjor de l'epidèmia, encara que va cridar a la calma els ciutadans perquè la situació, de moment, «està controlada».

Simón va considerar que «no és necessari elevar el nivell d'alerta» amb mesures de contenció dràstiques, va desaconsellar al personal sanitari participar en esdeveniments internacionals de risc per poder atendre les emergències que puguin sorgir i va assegurar que no hi ha raons encara per cancel·lar actes massius com les Falles, que van començar ahir.

El Govern d'Espanya es desmarca així de França, Alemanya i Suïssa, que ja han reforçat els controls contra la malaltia alertats per la situació del nord d'Itàlia, on hi ha 1.577 infectats per un virus que ha obligat a suspendre tot tipus de celebracions i esdeveniments esportius. «Cancel·lar esdeveniments no ha de ser una mesura generalitzada, però cal anar amb compte», va destacar, abans de considerar «bastant estrany» que persones que viuen a zones de risc pretenguin venir a Espanya a gaudir de festes o partits de futbol.

La decisió de reforçar les mesures de prevenció del coronavirus va ser analitzada en un peculiar consell interterritorial de Sanitat presidit pel ministre, Salvador Illa, que mitjançant una videoconferència es va posar en contacte amb els consellers per avaluar la situació.