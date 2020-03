Pablo Iglesias: «Amics de les clavegueres, som al Govern»

El secretari general de Podem i vicepresident de l'executiu espa-nyol, Pablo Iglesias, va desafiar els que han «treballat» perquè el seu partit no entrés al Govern i que els van criticar perquè formi part del Consell de Seguretat Nacional. «Estimats amics de les clavegueres: som al Govern», va etzibar. En la presentació de la seva candidatura a la Tercera Assemblea Ciutadana del partit, prevista per al 21 de març a Leganés, el responsable de la formació morada va reconèixer que els sis anys de vida del partit han estat «molt difícils» i va agrair a la militància l'esforç per «aguantar-los» i «resistir» els errors. El pitjor de tot, però, ha estat la campanya de les «clavegueres», que celebra que no hagi pogut «complir els seus objectius».

Amb tot, va afirmar que el partit ha de fer les coses «molt millor» i va reclamar un partit «organitzat» i «fort» en tots els barris i pobles d'Espanya. «La nostra formació és un instrument de contrapoder social i de classe», va afegir, i reclama governar sense «oblidar» per a qui treballen i per a qui governen.

«La nostra acció de partit ha d'anar en la mateixa direcció que la nostra acció de govern. Això no significa subordinar el partit a les decisions que prengui el Govern, sinó entendre que la construcció de contrapoders socials és el que li toca a una formació política que entén que existeixen classes socials i que les classes tenen interessos diferents», va precisar.

Alhora, Iglesias va aprofitar l'acte per afirmar vol acabar amb la limitació salarial per als seus càrrecs públics, establerta des del naixement de la formació el 2014 en una quantitat màxima equivalent de tres salaris mínims interprofessionals (SMI) -a més de complements per persones a càrrec. També va proposar que els mandats, inclòs el seu, puguin durar més de dotze anys fixats ara com a límit, si ho permeten els militants en una consulta.