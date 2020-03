Presó provisional sense fiança per a tres homes detinguts per agredir sexualment una dona a Barcelona i gravar-ho

El jutjat d'instrucció número 11 de Barcelona ha acordat la presó provisional, comunicada i sense fiança per als tres detinguts per agredir sexualment una dona a Barcelona i gravar-ho amb el telèfon mòbil. Tenen 33, 32 i 28 anys i dos d'ells s'han acollit al seu dret a no declarar.

Els fets van tenir lloc la matinada del 29 de febrer, quan un vianant va alertar a quarts de 6 els Mossos d'Esquadra que tres homes estaven agredint sexualment una dona mig inconscient a l'interior d'un cotxe aparcat. Quan van arribar al lloc, van detenir els tres agressors, un encara a l'interior del vehicle i els altres dos a l'exterior.

Els detinguts són de nacionalitat hondurenya, equatoriana i espanyola. Se'ls imputa un delicte de descobriment i revelació de secrets i per un altre de furt, ja que li havien robat el mòbil. La dona va ser traslladada a l'hospital i va presentar denúncia. El mòbil va ser recuperat.

La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual en grup a víctima especialment vulnerable i revelació de secret.