Retinguda al Prat una jove fugida de l'Iran que demana asil a Espanya

Una estudiant de direcció d'empreses de 26 anys i d'origen iranià es troba retinguda a l'aeroport del Prat a Barcelona. La noia es troba a l'espai aeroportuari des del dia 16 de febrer, després d'arribar amb un passaport espanyol falsificat procedent de l'Iran.

La jove iraniana ja ha demanat asil a Espanya. És originària de la ciutat de Shiraz i se l'acusa d'haver participat en les protestes que es van registrar en aquell país entre els dies 15 i 19 de novembre de l'any passat contra el règim dels aiatol·làs, segons va informar el diari Ara.

La jove estudiant d'administració i empreses va passar des del dia 16 de febrer en dependències de l'aeroport barceloní del Prat fins que un jutge local li ha denegat l'asil i ha resolt la seva deportació a l'Iran.

Segons el seu advocat d'ofici a Barcelona, Juan Miguel Jiménez Rojas, la família que té la jove a Alemanya ha aconseguit reunir documents del procés obert contra ella a l'Iran, i l'Oficina d'Asil li farà demà una entrevista per tractar el cas.

El dia 1 de febrer d'enguany, la jove va rebre al seu país d'origen una citació judicial, després de ser identificada com a manifestant en les filmacions de la policia. Com que la jove temia per la seva vida, va decidir fugir d'Iran i es va gastar tots els seus estalvis (uns 8.000 euros) per comprar un passaport espanyol fals i un bitllet d'avió cap a la ciutat de Barcelona.

En arribar a l'aeroport del Prat, la policia nacional va detectar la falsificació del passaport i va detenir la jove.