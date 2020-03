Sánchez defensa el diàleg per resoldre la crisi territorial

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va voler defensar la recepta del diàleg com la millor solució per aparcar «10 anys de crisi territorial». «El diàleg, tot i les travetes i els obstacles, s'obrirà pas per sobre l'entossudiment», va deixar clar Sánchez, sense fer referència directament a la taula de negociació oberta amb la Generalitat ni les crítiques a l'acte de dissabte del Consell per la República a Perpinyà. «La concòrdia vencerà la confrontació i la crispació que hem vist durant aquesta darrera dècada», va afegir el líder del PSOE. «Deixem enrere l'època on els greuges es responien amb greuges i els enfrontaments amb enfrontaments. Perquè ja sabem el final de la política de l'ull per ull: tots cecs», va avisar Sán-chez.

«Deu anys després hi ha gent als dos extrems que continua volent que hi hagi confrontació, brega i lluita, oblidant-se del rastre de frustració i fracàs que han provocat, començant fins i tot per ells mateixos», va denunciar el president del Govern, en una crítica al discurs de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, que va evitar parlar de la taula de diàleg i va animar l'independentisme a encarar la «lluita definitiva». «Davant d'aquests extrems, que representen societats minoritàries i que no accepten la diversitat i la pluralitat, hi ha una majoria de gent al conjunt d'Espanya que vol viure en tolerància, respecte i integració», va assenyalar el líder del Govern central.

Pedro Sánchez va culpar els governs del Partit Popular d'aprofundir en la «bretxa territorial» en alimentar els «greuges respostos amb més greuges», mentre que va apel·lar al «diàleg i a la concòrdia» i justificar així la seva taula de diàleg.

«La dreta ens dona lliçons de constitucionalisme i acceptem conversos, però ni una lliçó al socialisme espanyol sobre el compromís constitucional», va insistir el president del Govern central durant la seva intervenció en el primer gran míting del PSE-EE en la precampanya basca. «L'únic projecte polític de país és el PSOE amb cinc grans transformacions perquè Espanya pugui guanyar-se el seu futur», va advertir el líder socialista.

D'altra banda, el president del Govern va aprofitar l'acte per anunciar l'aprovació d'un nou projecte de Llei d'Educació i d'una norma per garantir la seguretat de les dones al Consell de Ministres de demà. «A la dreta extrema cada vegada hi ha més pares i al centredreta cada vegada hi ha més orfes», va insistir, així com va voler posar en valor el conjunt de la Constitució «davant el 155 setmanal».

Durant la seva intervenció, Pedro Sánchez va assegurar que els ciutadans del País Basc tenen a Madrid un Govern central que «entén i assumeix com a pròpia la diversitat» de l'Estat espanyol. D'aquesta forma, va assegurar que el seu govern «complirà» amb l'Estatut d'Autonomia basc, aprovat el 1979, però per al desenvolupament íntegre del qual encara estan pendents de transferir a Euskadi una trentena de competències.