VÍDEO | Un ministre alemany nega la salutació a Angela Merkel pel coronavirus

Al Govern de la cancellera alemanya, Angela Merkel, ha començat a imposar-se la pràctica de no donar-se la mà com a mesura preventiva davant del coronavirus, fins i tot entre els membres de l'Executiu.



El ministre d'Interior, el socialcristià bavarès Horst Seehofer, ha protagonitzat aquest dilluns una escena reproduïda a les xarxes socials, en negar-se a fer una encaixada de mans amb Merkel. La imatge ha tingut lloc l'obertura de l'anomenada "cimera de la integració", l'objectiu de la qual és combatre el racisme.



La cancellera va captar immediatament el missatge: ha fet un pas enrere entre somriures i després ha fet una salutació alternativa a l'aire, primer amb una, després amb totes dues mans. Darrere d'ella, la comissionada d'Integració, Annette Widmann-Mauz, ha provat una mena de salutació a la japonesa, amb les dues mans sobre el pit.





Almanya ?çi?leri Bakan? Horst Seehofer koronavirüs nedeniyle Ba?bakan Angela Merkel'in uzatt??? eli s?kmad?. pic.twitter.com/D9AyYU20dY — Ensonhaber.com (@ensonhaber) March 2, 2020

La mateixahavia començat ja el divendres a evitar aquesta forma de contacte físic en un acte públic a(nord de país).Les càmeres van captar primer el seu gest dissuasiu, quan algú es va acostar a donar-li la mà. A continuació va explicar la líder alemanya que se cenyia amb això a les recomanacions dels experts davant el coronavirus.L'Institut, competent en la matèria a Alemanya, ha advertit que les màscares no són efectives, mentre recomana encaridament rentar-se bé les mans i evitar el contacte físic, inclòs l'encaixada de mans.A Alemanya les xifres de contagi es van disparar el cap de setmana per sobre dels 150, més del doble dels 60 que s'havien confirmat fins divendres.El Govern alemany ha reforçat els controls dels passatgers procedents de laque ingressen al país per via aèria, terrestre o marítima.