Arrimadas arrasa en l'elecció de compromissaris per al congrés de Cs

El 78% dels compromissaris que van triar aquest cap de setmana els afiliats de Ciutadans perquè els representin en l'Assemblea General del 14 i el 15 de març són afins a la portaveu de Cs al Congrés i candidata a la presidència del partit, Inés Arrimadas. Ho van explicar fonts d'aquesta candidatura, Unidos y adelante, que després d'analitzar les dades d'escrutini de les votacions –que ja poden consultar tots els militants–, van precisar que han obtingut 277 dels 355 compromissaris en joc.

A més a més, van afirmar que la plataforma Cs Éres Tú, el principal referent de la qual és el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó i contrincant d'Arrimadas en les primàries, Francisco Igea, i en la qual participa el manresà Antonio Espinosa, ha aconseguit 21 delegats, el 5,9% del total.

La resta de compromissaris electes –57, que representen el 16% del total– no pertanyen ni a Unidos y adelante ni a Cs Éres Tú, que ha impulsat una esmena a la totalitat de la ponència dels Estatuts, que es debatrà durant el congrés de mitjans de març.

A més dels 355 compromissaris electes, a la V Assemblea General hi assistiran gairebé 200 compromissaris més: els membres del Consell General sortint, els de la Gestora i els de la nova Executiva que sorgirà de les primàries dels propers dies 7 i 8 de març.

Com que entre aquestes delegats hi ha una clara majoria que dona suport a les posicions d'Arrimadas i de l'aparell del partit, la representació oficialista serà, previsiblement, molt superior a la del sector crític, entre compromissaris electes i nats.

La formació taronja va informar diumenge a la nit que en les votacions de dissabte (per via telemàtica) i diumenge (vot en urna a vuit províncies), hi van participar el 51,67% dels afiliats amb dret a vot. Això suposa un augment de gairebé quatre punts respecte al congrés del 2017, quan es va registrar una participació del 47,79%. Concretament, van votar 10.702 dels 20.713 militants que formen el cens a tot Espanya. La gran majoria (10.360) ho van fer de manera electrònica, mentre que 342 més van anar a les urnes que es van habilitar a les vuit províncies (Albacete, Cadis, Màlaga, Múrcia, Sevilla, Toledo, Valladolid i Saragossa).

D'altra banda, l'expresident de Ciutadans, Albert Rivera, va descartat ahir tornar a la política en actiu i va afirmar que no pretén ser un expresident que tutela «ni un gerro xinès». Tampoc no va voler pronunciar-se obertament sobre les primàries entre Inés Acostades i Francisco Igea per liderar el partit, tot i que va apuntar que el seu vot és «un secret a veus».