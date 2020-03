Coronavirus a Catalunya: 315 persones estan en quarantena

Un home de 38 anys que estava a Catalunya de turisme i que havia passat per Milà és el divuitè cas de coronavirus a Catalunya, segons ha informat el Departament de Salut. En total hi ha 315 persones aïllades a casa i se'n fa seguiment de forma preventiva per haver tingut contacte amb casos diagnosticats de la malaltia. És una xifra que va canviant a mesura que es van confirmant nous casos de coronavirus i es busquen les persones amb qui han estat en contacte de forma estreta.

L'últim cas diagnosticat és un home de nacionalitat estatunidenca que va arribar a Barcelona el 28 de febrer i l'endemà va començar a presentar símptomes. Aquest afectat havia estat a Milà, una de les zones de risc per la propagació del virus. L'home va començar a tenir símptomes el 29 de febrer. Segons ha explicat el secretari de Salut Pública, Joan Guix, el seu estat és lleu, com la resta de casos de coronavirus confirmats a Catalunya. A més, Guix ha explicat que hi ha 315 contactes aïllats, però que no presenten símptomes.

Salut comença a tractar casos confirmats a domicili



D'entre els 18 casos de contagi, dues persones amb la malaltia Covid-19, estan rebent atenció mèdica a casa sense haver estat ingressats a l'hospital, segons ha indicat la titular de Salut, Alba Vergés, aquest dimarts. La conselleria ja va anunciar que estava treballant perquè en els propers dies les persones afectades pel coronavirus que estiguessin en estat lleu poguessin estar a casa. Fins ara tots els pacients ingressaven al Clínic, com a centre de referència, o en altres hospitals i, en els propers dies, es valorarà cas per cas si poden tornar a casa, segons les circumstàncies clíniques i socials. Els laboratoris de mostres s'amplien i l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i l'Arnau de Vilanova de Lleida també en processaran.

El coronavirus ja obliga algunes plantes industrials a Catalunya a aturar temporalment la producció



La crisi del coronavirus ha començat a afectar la producció d'algunes indústries catalanes, segons la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. En una atenció als mitjans després de reunir-se amb el comitè d'empresa de Nissan, Chacón ha assegurat que "hi ha empreses que tenen dificultats per treballar" per culpa dels problemes derivats de l'epidèmia i de la paràlisi de l'economia xinesa, focus principal del virus. "Hi ha plantes que han aturat la producció durant uns dies a l'espera de com evoluciona la situació", ha dit Chacón. Segons la titular d'Empresa, no hi ha un sector especialment afectat sinó que la problemàtica està "diversificada".