Detenen tres homes per agredir sexualment una dona a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per agredir sexualment una dona a Barcelona, segons que va avançar ahir La Vanguardia i van confirmar a l'ACN fonts policials.

Els fets van tenir lloc el 29 de febrer de matinada. Un vianant va alertar que hi havia un vehicle aparcat al carrer i a l'interior hi havia una dona mig inconscient que estava sent agredida sexualment per tres homes, que a més li feien fotografies i vídeos. Els agents van detenir els tres homes per l'agressió, per un delicte de descobriment i revelació de secrets i per un altre de furt, ja que li havien robat el mòbil. Tenen 33, 32 i 28 anys i han passat a disposició judicial aquest dilluns. La dona va ser traslladada a l'hospital i va presentar denúncia. El mòbil va ser recuperat.

Els agents van ser alertats a quarts de sis de la matinada. Quan van arribar al lloc dels fets, van detenir els tres agressors, un encara a l'interior del vehicle i els altres dos a l'exterior. Els detinguts són de nacionalitat hondurenya, equatoriana i espanyola.