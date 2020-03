Frontex enviarà més efectius a Grècia per contenir el pas dels migrants

L'agència europea de control de la frontera exterior de la UE Frontex enviarà un equip d'intervenció ràpida a la frontera grecoturca, com va sol·licitar ahir Atenes, per ajudar a contenir el pas dels migrants irregulars i demandants d'asil des de Turquia.

Els equips d'intervenció ràpida (Rabit) permeten a Frontex proporcionar suport immediat a un estat membre quan la seva frontera exterior es troba «sota una pressió urgent i excepcional», especialment davant l'entrada il·legal de persones al seu territori, segons va recordar l'agència en un comunicat.

«Atesa la ràpida evolució de la situació a la frontera exterior de Grècia amb Turquia he decidit acceptar la petició d'enviar una intervenció ràpida», va anunciar el director executiu de Frontex, Fabrice Leggeri.

L'agència europea, que no disposarà fins l'any vinent d'efectius propis, haurà d'enllestir el pla operatiu amb les autoritats hel·lèniques, per definir-ne les necessitats, i després demanar a la resta d'estats membres col·laboració per desplaçar agents i equips a la zona en un termini d'entre cinc i deu dies.

Frontex ja ofereix un suport reforçat a la frontera exterior de Grècia i està reassignant oficials d'altres operacions a la zona per assegurar una assistència immediata.

«La nostra missió essencial és protegir les fronteres comunes de la Unió Europea en suport als estats membres. A Grècia hi contribuïm donant suport a les tasques de registre de migrants i controls de seguretat, que també són importants», va apuntar Leggeri.

El primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, va anunciar diumenge que Atenes suspenia durant almenys un mes la tramitació de demandes d'asil com una mesura de «dissuasió», després de la decisió de Turquia d'obrir la frontera amb la UE i permetre el pas de migrants i refugiats que fugen del nord-oest de Síria.

El mandatari grec, a més a més, va invocar l'article 78.3 del tractat fundacional de la Unió Europea, que és la base jurídica, entre d'altres, per reubicar refugiats a altres estats membres, l'assignació de fons europeus o l'enviament d'experts a la zona.

Els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuniran demà a Brussel·les de manera extraordinària per abordar la pressió migratòria sobre la frontera greco-turca. Ho va decidir ahir la presidència de torn de la UE, que aquest semestre exerceix Croàcia, després d'una reunió a nivell d'ambaixadors en què els Estats membre van expressar «solidaritat» amb Grècia i la disposició a oferir-li el suport que necessiti per contenir el pas de persones.