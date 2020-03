Un home de València, primera víctima del coronavirus a Espanya

La primera víctima del coronavirus a l'Estat espanyol és un home d'edat no feta pública que va morir el 13 de febrer passat a l'Hospital Arnau de Vilanova de València, segons ha anunciat aquest dimarts al vespre la consellera de Sanitat valenciana, Ana Barceló. Ha estat una segona anàlisi la que ha permès detectar la presència del coronavirus a la sang del pacient, que patia una pneumònia d'origen desconegut que va morir.

La consellera, que ha comparegut en una roda de premsa, ha explicat que aquest cas s'ha detectat després del canvi de criteri que el Ministeri va fer el 27 de febrer, quan va instar a realitzar una segona anàlisi a morts per pneumònia d'origen desconegut.

Amb aquest cas, les persones afectades a la Comunitat Valenciana són 19. A Catalunya, són 18. Un home de 38 anys que estava al Principat fent turisme i que havia passat per Milà és el divuitè cas. En total hi ha 315 persones aïllades a casa i se'n fa seguiment de forma preventiva per haver tingut contacte amb casos diagnosticats de la malaltia. És una xifra que va canviant a mesura que es van confirmant nous casos de coronavirus i es busquen les persones amb qui han estat en contacte de forma estreta.