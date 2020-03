Israel vota per tercera vegada en un any amb Gantz i Netanyahu com a favorits

Els col·legis electorals van obrir ahir a les 7 del matí a Israel per als tercers comicis en menys d'un any davant la incapacitat dels principals candidats de formar una coalició i enmig d'uns sondejos que apunten novament a un empat tècnic entre el Likud del primer ministre, Benjamin Netanyahu, i el principal partit opositor, Blau i Blanc, liderat per l'antic cap de l'Exèrcit Benjamin Gantz.

La votació tindrà lloc després que les legislatives d'abril i setembre del 2019 donessin uns resultats en què cap dels blocs comptava amb una majoria absoluta, sense que els intents per part de Netanyahu a l'abril i del primer ministre i Gantz, al setembre , permetessin un desbloqueig.

La situació, que no té precedents en els 71 anys d'història de país, ha provocat malestar entre la població, mentre que el Govern es troba en funcions des de finals del 2018, en un moment crucial a nivell nacional i regional.

En aquest context, la figura de Netanyahu, que busca un cinquè mandat a el front de país, ha pres una especial rellevància en la incapacitat de la classe política per tancar una coalició, cosa que prèviament no havia estat problemàtic.

En aquesta ocasió, els casos de corrupció que pesen contra ell han generat divisió, sense que hi hagi signes de que les urnes hagin de resoldre aquesta paràlisi.

Netanyahu, que s'ha aferrat al càrrec, no està obligat per llei a renunciar-hi tot i els procediments contra ell i ha aconseguit mantenir el Likud unit al seu costat.