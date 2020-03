L'activitat de les fàbriques xineses, a mínims històrics

? L'activitat de les fàbriques xineses es va ensorrar al febrer al seu nivell més baix de tota la sèrie històrica com a conseqüència de les mesures aplicades per contenir el brot del coronavirus, segons l'índex manufacturer PMI elaborat per la consultora Caixin, que ha caigut fins al 40,3% des del 51,1% de gener, registrant així la seva pitjor lectura des d'abril de 2004. Els autors de l'enquesta van destacar que les mesures implementades per contenir l'epidèmia van tenir un efecte considerable sobre l'activitat del sector manufacturer de la Xina, provocant que els nivells de producció i ocupació baixessin al major ritme des que van començar a recopilar dades fa 16 anys després que les empreses allarguessin les aturades de l'Any Nou Lunar. Així mateix, les cadenes de subministrament també es van veure afectades sensiblement al febrer.