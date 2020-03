L'alcalde d'Argentona reconeix haver tingut actituds «masclistes i sexistes» amb una dona

La CUP va expulsar de la militància l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, després que l'acusessin d'abús sexual. Segons ha explicat la diputada Natàlia Sánchez, la formació va rebre una denúncia a la comissió feminista de violència masclista. A partir d'aleshores es va aplicar el protocol i, després que Calvo no volgués assumir responsabilitats, van expulsar-lo de la militància. L'anunci arriba poques hores després que un perfil anònim a Twitter el va acusar d'haver-la grapejat en diverses ocasions, quan Calvo era parella d'una amiga seva. Ell, també a través de les xarxes socials, ha reconegut haver tingut actituds "masclistes i sexistes" fa uns anys.



La CUP no ha concretat quan es van produir els fets que van dur a l'expulsió de l'alcalde del partit ni quan van prendre la decisió. Calvo es va presentar a les anteriors eleccions municipals amb una candidatura unitària republicana impulsada per l'ANC, el CDR i formada per la CUP, ERC i els comuns, entre d'altres.



"No importa en quines sigles es presentés el 2019", ha considerat Sànchez, que considera que l'important és que Calvo ja no és militant de la CUP.





Dilluns van aparèixer a les xarxes socials algunes acusacions contra mi per haver tingut actituds masclistes i sexistes fa uns anys. Actituds que no justificaré ni discutiré perquè no crec que ara sigui el més rellevant, no em perdré en els detalls. Això vol ser una disculpa. — Eudald (@eudaldcc) March 3, 2020

El cas destapat a les xarxes

Sànchez ha explicat que van rebre una denúncia a la comissió feminista de la formació i va ser a partir d'aquest moment quan es van prendre mesures. Com que Calvo no va assumir-les, es va concloure que no havia "assumit la responsabilitat" i a finals del 2019 va ser expulsada de la militància.La diputada de la CUP-CC ha lamentat que l'esquerra independentista i la CUP "no queda al marge de l'estructura patriarcal de la societat" i ha reconegut que dins dels espais militants també hi ha "patriarcat" i "violència patriarcal". "Afrontem aquesta realitat dura, però que per molt dura que sigui no li donem l'esquena", ha afegit.Paral·leament a l'anunci de la CUP, l'alcalde ha volgut respondre aquest dimarts a un seguit d'acusacions de qui diu ser l'amiga d'una exparella seva, i que Calvo no ha desmentit. L'acusa d'haver-li grapejat els pits en almenys dues ocasions, durant una manifestació i també en una celebració de cap d'any. En una tercera ocasió, en una piscina, Calvo hauria intentat tornar a assetjar la noia, aquest cop sense èxit.L'ara alcalde diu que es vol disculpar de manera "sincera i honesta", tot i que no ha volgut entrar a "justificar ni discutir" els detalls d'aquests episodis: "Ara em toca reflexionar molt i treballar per canviar. Cal erradicar el masclisme de la societat i jo no he estat conseqüent. Però vull canviar a millor. Em sap greu el perjudici que hagi pogut causar", ha dit Calvo.