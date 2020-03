L'OCDE tem que l'economia mundial caurà a nivells no vistos des del 2009

El creixement econòmic mundial s'enfonsarà a nivells no vistos en més de deu anys a mesura que el coronavirus colpeja l'oferta i la demanda, reptant els bancs centrals i els governs a prendre mesures davant una situació que canvia ràpidament, segons l'Organització per la Cooperació y el Desenvolupament Econòmics (OCDE).

A mesura que els bancs centrals de tot el món intenten calmar el pànic dels mercats, el grup amb seu a París també va advertir sobre una possible contracció global aquest trimestre. L'OCDE redueix el creixement global per al 2020 del 2,9 a només el 2,4%, el que seria el ritme més feble des de 2009.

Si la situació empitjora, «es necessitarien mesures polítiques coordinades en les principals economies» per a atenció mèdica i estímul econòmic, assenyalen des de l'organisme.

En l'informe Coronavirus: el món en risc, l'OCDE adverteix que les coses podrien empitjorar molt. El pronòstic es basa en el supòsit que l'epidèmia que es va originar a la Xina arribarà a un màxim aquest trimestre i els brots a altres àrees «segueixen sent lleus i continguts». Si dura més i s'estén per Àsia, Europa i els Estats Units, l'impacte econòmic seria sever. El creixement global en aquest cas seria només de l'1,5%, amb la possibilitat de recessions en economies com el Japó i la zona euro.

De la seva banda, els governs i els bancs centrals es preparen per la batalla, després de la caiguda mundial dels mercats de valors. Així, el Banc del Japó i el Banc d'Anglaterra han promès prendre mesures amb l'objectiu d'estabilitzar els mercats financers mentre que la Reserva Federal ha obert la porta a una retallada de taxes d'interès dels Estats Units. En aquest context, els ministres de Finances del G-7 mantindran avui una teleconferència sobre la crisi aquesta semana.



Teleconferència mundial

Els ministres del G-7 analitzaran la resposta a l'amenaça econòmica que representa el brot de coronavirus. La reunió dels representants de les nacions industrialitzades del Grup dels Set marca una creixent preocupació que la malaltia estigui causant un dany important a l'economia mundial, ja que tanca les fàbriques, interromp les cadenes de subministrament i redueix els viatges. Les accions nord-americanes van pujar després de les notícies, i l'S&P 500 va aconseguir màxims de sessió amb un augment de més de 2% en el dia. El pànic de la setmana passada pel brot va portar l'índex més del 10% per sota del rècord que va aconseguir fa només dues setmanes.



Revisió a la baixa

De la seva banda, l'agència de qualificació Goldman Sachs ha revisat a la baixa la seva previsió de creixement per a l'economia espanyola el 2020 com a conseqüència de l'impacte del brot de coronavirus, que rebaixarà en mig punt percentual el ritme d'expansió d'Espanya, fins a l'1,3%, tot i que el banc nord-americà ha millorat en tres dècimes la seva previsió per al 2021, fins al 2%. El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, va destacar que el Consell de Govern de l'autoritat monetària està «preparat» per ajustar tots els seus instruments si l'expansió de la malaltia acaba afectant la inflació.

En paral·lel, el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial afirmen estar «a punt» per ajudar a encarar «la tragèdia humana i els desafiaments econòmics» que genera coronavirus, amb tots els «instruments disponibles».