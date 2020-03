El coronavirus manté en suspens les autoritats sanitàries de tot el planeta. Mentre Europa ha elevat de «moderat» a «alt» el risc per la situació actual de contagis pel nou virus, calculant el nombre de casos en més de 2.100 en tota la Unió i en 38 els morts, els líders han començat a prendre mesures, algunes de més visibles, com l'anunciada per Angela Merkel de no donar la mà a ningú fins que no acabi la crisi.