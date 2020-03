El PSOE a Puigdemont: «Com més cridin contra la taula, més útil serà»

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va reivindicar ahir la solidesa de la taula de diàleg entre el Govern espanyol i la Generalitat i va dir a l'expresident Carles Puigdemont, a l'exconsellera Clara Posantí i als que van qüestionar-la en l'acte de Perpinyà que «com més xisclin contra la taula, més útil serà». En roda de premsa després de l'Executiva Federal del PSOE, Narbona va restar qualsevol mena de valor a la crida de Puigdemont a «lluitar contra l'Estat» i va recordar que es tracta de «manifestacions d'una persona fugada de la justícia, que ha de marxar a 40 quilòmetres de la frontera espanyola per donar la seva opinió».

«El que digui el senyor Puigdemont no resta utilitat a la taula», va insistir la presidenta del PSOE, que va apuntar que els resultats de la taula s'aniran veient amb «lentitud, pas a pas», perquè es treballa en un diàleg d'acord «amb la llei i la Constitució» i es parteix de «10 anys de desencontres».

A més, va adreçar-se als que no volen diàleg i aquí, ha dit, «entren tant els que tenen una postura radical des de l'independentisme» com els que diuen que no cal parlar amb els partits sobiranistes.