Rufián, a Puigdemont: «Està molt bé que t'aplaudeixin a Perpinyà però el repte és que ho facin a Cornellà»

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la taula de diàleg aquest dimarts al matí en un esmorzar informatiu a Madrid i ha enviat un missatge a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont: "Està molt bé que t'aplaudeixin a Perpinyà però el repte és que ho facin a Cornellà, a Santa Coloma o a Sabadell". Rufián ha argumentat que hi ha un "mentrestant" entre "els ideals i la realitat" i ha afirmat que ERC està disposat a liderar aquesta etapa "tingui els costos que tingui". "Volem assumir responsabilitats", ha dit. "A nosaltres no ens veuran asseguts a una taula de diàleg i de negociació a Moncloa entre setmana per menysprear-la en un míting el cap de setmana a Catalunya", ha remarcat Rufián.

Rufián ha reclamat que la taula de diàleg, "per raons òbvies", es reuneixi per segon cop "abans de la tercera setmana de març" al Palau de la Generalitat. El portaveu dels republicans al Congrés també ha defensat que el resultat de la negociació amb el govern espanyol es voti en una consulta per molt que ERC pugui acabar demanant el 'no'.