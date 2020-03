Rufián a Puigdemont: «El repte és que t'aplaudeixin a Cornellà, no a Perpinyà»

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va advertir ahir, en referència a l'acte de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el cap de setmana, que «està molt bé que t'aplaudeixin a Perpinyà, però el repte és que t'aplaudeixin a Cornellà, a Santa Coloma o a Sabadell».

En un esmorzar informatiu de Nova Economia Fòrum, Rufián va puntualitzar que no «criminalitzarà» aquesta mobilització, però va advertir que el dilema per a l'independentisme català està entre «el diàleg, l'entesa, el reconeixement mutu i la política» o «la màgia, fum, dreceres i simbolisme».

Per això, Rufián va assegurar que qui creu que la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat neix de la innocència d'ERC «s'equivoca o es vol equivocar» perquè res del que està fent el seu partit és «a canvi de res», però tampoc convertirà aquest fòrum de negociació en un «intercanvi de cromos» per parlar de «causes personals».

«No ens veuran asseguts en una taula de negociació amb el Govern entre setmana per menysprear-se en un míting el cap de setmana a Catalunya», va afirmar sobre la taula de negociació.

I és que, per part d'ERC, assumiran el seu paper en la governabilitat d'Espanya per avançar «en l'autodeterminació», va dir Rufián en referència a Catalunya.

Rufián també va posar data a la propera reunió de la taula de negociació, que hauria de ser «per calendari i per raons òbvies» abans de la tercera setmana de març i «si pot ser al Palau de la Generalitat».

Sobre si ERC donarà suport als pressupostos generals de l'Estat, Rufián va explicar que «si la taula funciona i és efectiva i ningú té la temptació de dir que està bloquejada», aleshores el seu partit pot «escoltar», però «ni moltíssim menys estem en això», va afegir, ni ningú ha parlat amb ells encara d'aquesta qüestió.

D'altra banda, Rufián va defensar que és una «prioritat immediata» fer una consulta sobre la proposta que surti de la taula de negociació entre el Govern central i la Generalitat, fins i tot encara que el seu partit no comparteixi aquest acord i «demani el no» en la votació.

Rufián va assegurar que abans que republicans i independentistes són demòcrates i això val també per a aquesta qüestió perquè, a més, «un cop pactada una consulta qui diu que no pot haver-n'hi una altra». D'aquesta manera, Rufián va deixar entreveure que és possible aparcar algunes de les seves peticions en aquesta taula, entre les quals hi ha el dret a l'autodeterminació, però sense especificar si es refereix en concret a aquest aspecte.

Rufián va limitar-se a constatar que encara que el projecte de futur d'ERC és aconseguir una república catalana, «mentrestant» cal que el poble català «ratifiqui la proposta que surti de la taula de diàleg» i que es voti, encara en el cas que els independentistes no estiguin d'acord amb el plantejament proposat. «Segons la meva opinió, l'independentisme ha de permetre que aquesta proposta es voti si o si, encara que nosaltres demanem el no, és a dir, encara no estant d'acord amb les característiques d'aquesta», va afegir.