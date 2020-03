El Tribunal General de la UE rebutja que Junqueras pugui recuperar cautelarment el seu escó a l'Eurocambra

El Tribunal General de la UE (TGUE) ha rebutjat que el líder d'ERC Oriol Junqueras pugui recuperar cautelarment el seu escó a l'Eurocambra. El vicepresident de l'alt tribunal desestima així la seva petició de mesures cautelars contra la decisió de l'Eurocambra de declarar vacant el seu escó arran de la condemna del Tribunal Suprem perquè no ho veu "justificat". Aquesta primera instància judicial defensa que l'anul·lació del mandat "resulta exclusivament d'una decisió de les autoritats nacionals" i que el Parlament Europeu no és "competent" per qüestionar-ho.

Aquesta decisió pot ser recorreguda al Tribunal de Justícia de la UE, màxima instància al bloc europeu. D'altra banda, la denegació de les mesures cautelars no "prejutja" la decisió del TGUE sobre el fons del cas, que encara ha de ser analitzat.