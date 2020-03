La Zona Franca demana que s'ampliï l'aeroport de Barcelona-el Prat per guanyar competitivitat

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, va explicar ahir que l'aeroport del Prat necessita ampliar-se per convertir-se en un hub internacional perquè en cas contrari no serà competitiu. Durant una conferència al fòrum Tribuna Barcelona, Navarro es va mostrar d'acord en l'ampliació del Prat amb el president d'Aena, Maurici Lucena, que la setmana passada va posar sobre la taula l'opció d'ampliar 500 metres cap a l'est la tercera pista de l'aeroport per facilitar que pugui convertir-se en un futur en un aeroport de connexió internacional.

«El Prat necessita una ampliació, una altra cosa és el debat sobre la sostenibilitat», va afirmar Navarro, que va assegurar que la indústria de l'aviació ha d'evolucionar i els avions han de contaminar menys, fer menys soroll i conviure millor amb l'entorn, com ho estan fent altres sectors com el de l'automoció.

Navarro va fer un repàs de la història del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que es va crear el 1917 i que va definir com un «pol d'oportunitats i d'activitat econòmica». Va recordar els objectius del pla estratègic, que passen pel manteniment del patrimoni, la participació en el desenvolupament econòmic del territori, la integració urbana i la sostenibilitat.

També es va referir a futurs projectes del consorci com l'ampliació de la incubadora 3D, ja que aquest projecte està creixent més ràpid del que es preveia (les previsions apuntaven a tenir 100 empreses en 5 anys i en complir-se ja un any té 35 companyies).