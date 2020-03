Budó diu que la mobilització reforça la Generalitat

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va afirmar ahir que la mobilització independentista de dissabte passat a Perpinyà (França), en la qual es van llançar crítiques a la taula de diàleg sobre Catalunya, «reforça» la Generalitat en la negociació amb l'Executiu de Pedro Sánchez. Ja fa setmanes que la taula de diàleg entre governs, la sessió constitutiva de la qual es va celebrar la setmana passada a la Moncloa, és motiu de disputa entre els dos socis de Govern: mentre ERC la defensa com a instrument per avançar cap a una solució política al conflicte català, JxCat es mostra obertament escèptica.

En l'acte de Perpinyà, protagonitzat per l'expresident Carles Puigdemont i altres figures de JxCat i amb presència mínima d'ERC, es va posar en dubte la utilitat de la taula: la més clara en aquest sentit va ser l'eurodiputada i exconsellera Clara Ponsatí, que va instar l'independentisme a no deixar-se «entabanar» per una taula de diàleg que va titllar «d'enganyifa» que només serveix perquè Sánchez «guanyi temps». També Puigdemont va rebaixar dilluns les expectatives al voltant de la taula negociadora i va cridar l'independentisme a «estar en estat de preparació, que vol dir de vegades mobilització, de vegades accions de desobediència o apoderament de la societat».

Diverses fonts sobiranistes coincideixen a reconèixer que el to crític dels pronunciaments de Perpinyà situen en una posició «incòmoda» el president català, Quim Torra.