Capella afirma que el Govern blindarà la llei sobre habitatge

La consellera de Justícia, Ester Capella, va afirmar ahir que el Govern preveu «blindar» la llei recentment aprovada sobre habitatge, de manera que els jutges no tinguin «excusa possible» i estiguin obligats a paralitzar un desnonament si l'amo de l'immoble no ofereix un lloguer social.

Divendres passat, les seccions civils de l'Audiència de Barcelona van concloure que el redactat de l'esmentada norma no habilita els jutges a paralitzar un desnonament si el propietari no ha ofert abans un lloguer social, tot i que aquest era un dels objectius de la llei aprovada a principis de febrer.

En roda de premsa, Capella va dir que l'executiu mirarà de «millorar l'article concret» que els jutges han posat en qüestió.

La portaveu del govern català, Meritxell Budó, va criticar la «lectura restrictiva» feta per les seccions civils de l'Audiència de Barcelona, fet que «ha permès que continuïn els desnonaments» tot i que no s'ofereixi abans un lloguer social, que és el que pretenia la majoria parlamentària que va avalar la norma. El Govern pretén «corregir» aquesta llei, va explicar, i alhora «instarà l'Estat a modificar la norma processal» dins les seves competències. Les conselleres també van ser preguntades sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra en el desallotjament d'aquest matí de les sis famílies que ocupaven des del 2017 el bloc Llavors, al número 38 del carrer Lleida, al barri del Poble-sec a Barcelona.

Capella va limitar-se a dir que els Mossos «actuen com a policia judicial» i que van procedir «a requeriment del jutge», mentre que Budó va puntualitzar que la policia catalana estava disposada a participar en la mediació que oferia l'Ajuntament de Barcelona, i que va ser la comitiva judicial, va assegurar, qui va rebutjar-la.

Els Mossos d'Esquadra van executar per ordre judicial el desnonament del Bloc Llavors de Barcelona, al carrer Lleida, on vivien sis famílies: tres de monoparentals amb nens i tres unitats familiars de gent jove. No hi havia cap menor en el moment del desallotjament. Els antiavalots van arribar cap a 2/4 de 7 en diverses furgonetes i han acordonat la zona. Primer van desallotjar els activistes que hi havia a l'interior del bloc, i després va entrar la comitiva judicial. Aquest bloc està ocupat des de l'estiu del 2017 i és propietat del fons Vauras. L'Ajuntament de Barcelona fa setmanes que insisteix que la propietat els ha de fer una oferta de lloguer social d'acord amb el decret de l'habitatge.