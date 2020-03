La fiscalia recorre a l'Audiència de Barcelona un permís atorgat a Jordi Sànchez

La fiscalia ha presentat un recurs a l'Audiència de Barcelona contra un permís atorgat a Jordi Sànchez per part de la Junta de Tractament de Lledoners i que el Jutjat de Vigilància Penitenciària va ratificar contra el criteri del ministeri públic. En el seu recurs, la fiscalia insisteix que l'exlíder de l'ANC no es penedeix dels fets pels quals el van condemnar i tampoc ha fet cap tractament al respecte. Que hagi complert una quarta part de la condemna i tingui bona conducta no han de suposar obligatòriament que pugui sortir en permís, continua el recurs, que reitera que la percepció de l'intern dels fets de la tardor del 2017 és contrària als fets provats a la sentència del Tribunal Suprem.

També cita declaracions que ha fet assegurant que no ha comès cap delicte i que no demanarà l'indult, i remarca que si ha abandonat l'activisme és perquè es va presentar a les eleccions generals del 28 d'abril del 2019 amb la marca de Junts per Catalunya. "No hi ha una vertadera assumpció delictiva", creu la fiscalia, que critica que no hagi fet cap tractament per reconduir la seva conducta delictiva. El fet que no existeixin, com va argumentar la jutgessa de Vigilància Penitenciària, no és excusa.

Així mateix, nega que pretengui canviar la ideologia de l'intern, sinó que el vol és que Sànchez faci un tractament que "l'ajudi a comprendre que per assolir els objectius que pretén no hi ha una altra via que la modificació legislativa per les vies legals que la pròpia llei estableix".